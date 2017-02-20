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Вольский: В стране должен быть один Совет безопасности, мы не должны создавать две равносильные структуры


20.02.2017   14:32
По мнению вице-спикера парламента Грузии Георгия Вольского, «в стране должен быть один Совет безопасности». Как заявил Вольский журналистам, все вопросы, поднятые в рамках работы конституционной комиссии, обсуждаются в контексте конкретных имен, что неправильно.

«В государстве должна быть максимальная координация, и мы не должны создавать две равносильные структуры, у которых будет амбиция опередить друг друга в деле управления и использования рычагов. В государстве должен быть соблюден стандарт. Сказали, что хотим парламентскую республику? Тогда институт президента должен быть ослаблен, и начинаются разговоры о том, что у Маргвелашвили отбирают полномочия. Никто не говорит о главном, что эта Конституция не для Маргвелашвили, не для Квирикашвили, и не для Вольского – она для страны. В стране должно быть стабильное управление», - заявил Георгий Вольский.

Кроме совещательного органа президента – Совета национальной безопасности, в подчинении премьер-министра создан Совет государственной безопасности и управления кризисами. По оценке части общественности, функции этих двух органов фактически дублированы, что является основанием для критики.

Напомним, что реформирование Совета национальной безопасности является одним из вопросов обсуждения в рамках конституционной комиссии.






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