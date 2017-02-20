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Среди депутатов от ГМ 37 миллионеров, а в правительстве - 6
20.02.2017 17:40
Центр мониторинга "Медиатор" и политическая партия "Новая Грузия" публикуют результаты совместного исследования. Речь идет о задекларированных миллионных состояниях депутатов, министров "Грузинской мечты", а также представителей разных оппозиционных партий.
В результате исследования выясняется, что из 115 депутатов правящей партии 37 являются миллионерами, что означает, что их движимое и недвижимое имущество превышает 1 миллион лари.
Касательно кабинета министров, согласно декларациям, в правительстве Грузии шесть министров миллионеров.
По заявлению представителя "Медиатора" Софьи Музашвили, 35% депутатов "Грузинской мечты", то есть каждый третий является задекларированным миллионером.
1. Шота Шалелашвили – 34 907 760 лари
2. Мажоритарный депутат Гори Иосиф Макрахидзе – 13 миллионов лари. (Примечательно, что в условиях власти "Грузинской мечты" Иосиф Макрахидзе был осужден за присвоение бюджетных средств).
3. Мажоритарный депутат Крцаниси Бека Одишария – 12 414 270 лари
4. Депутат парламента Леван Кобиашвили – 10 миллионов лари
5. Мажоритарный депутат одного из областей Кутаиси Коба Нарчемашвили – 7 672 000 лари
В исследовании также говорится о министрах-миллионерах:
1. Каха Каладзе – 36 604 500 лари
2. Тариэл Хечикашвили- 11 253 000 лари
3. Кетеван Цихелашвили – 9 748 000 лари
4. Георгий Гахария – 5 019 000 лари
5. Зураб Алавидзе – 2 442 000 лари
6. Дмитрий Кумсишвили - 1 965 000 лари - заявили авторы исследования.
В исследование центра мониторинга "Медиатор" и "Гражданской платформы - Новая Грузия" попали также представители оппозиционных партий.
В перечни первое место занимает депутат от "Альянса патриотов" Нато Чхеидзе, среди миллионеров находятся член "Единого национального движения" Коба Накопия, и члены фракции "Европейская Грузия" Серго Ратиани и Акакий Бобохидзе.
1. Нато Чхеидзе - 51.039.798 лари
2. Коба Накопия - 8.033.500 лари
3. Серго Ратиани - 1.560.900 лари
4. Акакий Бобохидзе - 1.219.450U
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