ЕНД требует отставки премьер-министра Грузии

20.02.2017 18:03 К инициативе "Европейской Грузии" присоединились члены "Национального движения" с целью отставки главного прокурора.



Заместитель председателя парламентской фракции "Национальное движение" Саломэ Самадашвили обвиняет прокуратуру в полном непрофессионализме в связи с т.н. "делом цианида".



"Следует поставить вопрос ответственности прокурора, поскольку мы видим, что в связи с этим весьма сенситивным, крайне значительным делом для общества прокуратура проявила полный непрофессионализм, и просто пренебрежительное отношение"- заявила Саломэ Самадашвили.



По заявлению члена "Национального движения" Ники Мелия, следует поставить вопрос ответственности всего правительства.



"В отставку должен уйти и Шотадзе, и вся "Грузинская мечта" должна уйти из власти включая Бидзину Иванишвили, это факт"- заявил Ника Мелия.















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