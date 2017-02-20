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ЕНД требует отставки премьер-министра Грузии


20.02.2017   18:03
К инициативе "Европейской Грузии" присоединились члены "Национального движения" с целью отставки главного прокурора.

Заместитель председателя парламентской фракции "Национальное движение" Саломэ Самадашвили обвиняет прокуратуру в полном непрофессионализме в связи с т.н. "делом цианида".

"Следует поставить вопрос ответственности прокурора, поскольку мы видим, что в связи с этим весьма сенситивным, крайне значительным делом для общества прокуратура проявила полный непрофессионализм, и просто пренебрежительное отношение"- заявила Саломэ Самадашвили.

По заявлению члена "Национального движения" Ники Мелия, следует поставить вопрос ответственности всего правительства.

"В отставку должен уйти и Шотадзе, и вся "Грузинская мечта" должна уйти из власти включая Бидзину Иванишвили, это факт"- заявил Ника Мелия.






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