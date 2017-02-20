Президент Грузии поздравил Католикоса-Патриарха с возвращением на родину (+видео)

20.02.2017 20:11 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили повидал главу Грузинской Православной церкви, который благополучно был прооперирован в немецкой клинике и вернулся на родину несколько часов назад.



Георгий Маргвелашвили прибыл в Патриархию вместе с начальником администрации Георгием Абашишвили и политическим секретарем Пикрией Чихрадзе.



Глава государства поздравил Католикоса-Патриарха Всея Грузии с возвращением на родину и пожелал ему полнейшего выздоровления.



















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