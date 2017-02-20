Цихелашвили обвиняет "Медиатора" в дезинформации

20.02.2017 20:57 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отозвалась на информацию, распространенную центром мониторинга "Медиатор" и гражданской платформой "Новая Грузия".



"Должна отозваться на результаты исследования, опубликованного центром мониторинга "Медиатор" и гражданской платформой "Новая Грузия", где говорится, будто я являюсь владелицей состояния в 9 748 000 лари.



Это является ложью, и дезинформацией. Состояние, доходы и расходы моей семьи опубликованы в моей имущественной декларации, являющейся публичной информацией, и доступной на соответствующей веб-странице. Имущественное состояние мое, и моей семьи, и, следовательно, данные, описанные в имущественной декларации, даже близко не стоят с опубликованной сегодня цифрой.



Я требую, чтобы эти организации пояснили, на основании чего они распространили неправильные данные, или же пусть публично извинятся за распространение дезинформации"- заявила Кетеван Цихелашвили.

















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