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Daily Mail: Иванишвили заплатит 10 миллионов евро в год за принятие Грузии в Шесть Наций


20.02.2017   21:07
По информации британского издания Daily Mail, бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили готов финансово обеспечить заявку грузинского регби на первенство Шести Наций.

"Его дворец построен из металла и стекла на южном возвышенном месте Тбилиси. Он похож на виллу Джеймса Бонда. Его большой аквариум снабжается морской солью. Здесь выставлены образцы искусства, оцененные в миллиард долларов. У хозяина дворца есть павлины, пингвины, и зебры.

"В мире существуют восемь видов павлинов, и у меня есть все они"- гордо заявляет он.

В течение ряда лет многие не знали, как выглядел хозяин этой резиденции, однако он уже финансировал грузинский театр и грузинский регби.

В 2011 году он оказался в центре внимания, успешно выиграл избирательную кампанию, и стал премьер-министром страны. Он вел переговоры с Дэвидом Кэмероном и Бараком Обамой. А сейчас грузинский миллиардер профинансирует грузинскую кампанию, преследующую целью, чтобы сборная играла в Шести Нациях"- так характеризует издание Бидзину Иванишвили.







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