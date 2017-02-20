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Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию
20.02.2017 22:02
Возглавляемая премьер-министром Армении правительственная делегация 23-24 февраля с официальным визитом посетит Грузию.
В состав армянской делегации Тбилиси посетят министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, министр культуры Армен Амирян, министр здравоохранения Левон Алтунян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.
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