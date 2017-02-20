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Председатель парламента Грузии встретился с депутатом Бундестага А.Фишером
20.02.2017 23:25
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с депутатом Бундестага – главой делегации Германии в Парламентской ассамблей Совета Европы /ПАСЕ/ Акселем Фишером.
По сообщению департамента информации парламента Грузии, при обсуждении внешнеполитических приоритетов Грузии, спикер отметил, что четкий западный курс страны подтверждает принятая парламентом в декабре 2016 года резолюция, в которой подчеркивается, что европейская и евроатлантическая интеграция является важнейшим внешнеполитическим приоритетом страны.
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