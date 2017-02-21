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«Сегодня мир как никогда нуждается в силе и лидерстве НАТО» - вице-президент США


21.02.2017   10:31
Соединенные Штаты и НАТО настаивают на незыблемости позиций относительно ответственности России за выполнение Минских договоренностей.

Это отметил вице-президент США Майкл Пенс после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Относительно Украины, наш Альянс будет продолжать привлекать Россию к ответственности и требует выполнения Минских договоренностей, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины ради мира и ради человеческих жизней», - подчеркнул вице-президент США.

Он также заверил, что в ответ на попытки России перекроить национальные границы силовыми действиями Соединенные Штаты будут продолжать свою лидирующую роль в инициативе передовой присутствия сил НАТО в странах Балтии и на территории Польши.

«Сегодня мир как никогда нуждается в силе и лидерстве НАТО», - подчеркнул Пенс.

Он подчеркнул позицию президента США Дональда Трампа о нерушимости преданности Соединенных Штатов трансатлантическому единству ради безопасности и стабильности в Европе.







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