Премьер: Динамика, существующая в отношениях с США, весьма позитивная

21.02.2017 10:59 На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подытожил визит в Мюнхен и отметил, что двухдневный визит, связанный с конференцией безопасности, был весьма успешным.



"В течение этих двух дней состоялись важнейшие встречи. Особенно хочу выделить краткосрочную, но очень предметную, и очень теплую встречу с вице-президентом США, где было отмечено, что стратегическое партнерство между Грузией и США не только усилится, но и углубится, и перейдет на совершенно другую ступень, что следует приветствовать. Этой встрече предшествовали весьма успешные визиты, встречи руководителей внешних ведомств, визит парламентской делегации, где делегацию возглавляла вице-спикер Тамар Чугошвили.



Состоялась встреча оборонных ведомств, где очень положительно оценили военную реформу, текущую в Грузии, и должен сказать, что в целом динамика, которая есть у нас в отношениях с США, является очень позитивной. А также были очень интересные встречи с первыми персонами разных стран, состоялась встреча с президентом Эстонии. Как известно, мы осуществляем очень интересные совместные проекты с точки зрения электронного управления, а также наша налоговая система, как известно, основана на примере Эстонии, мы обсудили двухсторонние отношения"- отметил Георгий Квирикашвили.



















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