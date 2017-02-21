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Квирикашвили назначил третьим вице-премьером Александра Джеджелава
21.02.2017 11:15
Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили представил кабинету министров на должность третьего вице-премьера кандидатуру министра образования Александра Джеджелава.
"Хочу представить вам Сандро Джеджелава, как кандидатуру третьего вице-премьера. Хочу, чтобы мы присвоили ему функцию, координировать святи с общественностью и политику молодежи. Разумеется вместе с соответствующими ведомствами. Сандро начал важную реформу в Министерстве образования, и необходимо, чтобы о государственной политике знал каждый гражданин страны"- отметил премьер-министр на сегодняшнем заседании правительства.
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