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В Турции из-за возможных связей с FETO отстранили 227 судей и прокуроров


21.02.2017   12:37
Регулирующий орган в судебной системе Турции в понедельник отстранил от работы еще 227 судей и прокуроров, подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

Как отмечает агентство, сотрудников судебной системы уволили в рамках расследования попытки переворота в июле прошлого года. Как заявил заместитель председателя Высшего совета судей и прокуроров Турции Мехмет Илмаз, всего за этот период от работы отстранены 3886 судей и прокуроров.

Вечером 15 июля руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 конституции в целях скорейшего устранения всех факторов террористической организации, совершившей попытку госпереворота. Третьего октября было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.






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