Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана


21.02.2017   13:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первую леди страны Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно Конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о назначении первым вице-президентом республики первой леди страны Алиевой Мехрибан Ариф гызы", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что граждане Азербайджана 26 сентября проголосовали на референдуме по внесению изменений в Конституцию. Поправки в основной закон предусматривают увеличение срока полномочий президента с пяти до семи лет, введение должностей вице-президентов, а также снижение возрастного ценза для кандидатов на пост главы государства и в депутаты.

Референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более 25 процентов избирателей. По данным exit poll, все изменения в конституцию Азербайджана поддержали 88,5 процента избирателей.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Географические указания: новые бизнес возможности для Грузии, Молдовы и Украины
Внешнеторговый оборот Грузии в январе вырос на 22%
В Самцхе-Джавахети впервые после 16 века соберут урожай винограда
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мехрибан Алиева: Я смогу оправдать доверие Президента Азербайджана и всех верящих в меня людей
Азербайджан упрощает визовый режим для граждан соседних государств
Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна