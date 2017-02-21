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Абашидзе «по-человечески» сожалеет о кончине Чуркина


21.02.2017   13:39
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе выразил сожаление в связи со смертью постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина.

Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

"Я был с ним лично знаком, в один период мы вместе работали в Брюсселе. Он был послом России в Бельгии и также был представителем РФ в НАТО, в то время я тоже был послом и руководителем миссии Грузии в НАТО и ЕС, так что мы встречались и имели связь. Я по-человечески сожалею", — заявил Абашидзе РИА Новости во вторник.

Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.






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