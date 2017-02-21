Абашидзе «по-человечески» сожалеет о кончине Чуркина

21.02.2017 13:39 Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе выразил сожаление в связи со смертью постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина.



Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.



"Я был с ним лично знаком, в один период мы вместе работали в Брюсселе. Он был послом России в Бельгии и также был представителем РФ в НАТО, в то время я тоже был послом и руководителем миссии Грузии в НАТО и ЕС, так что мы встречались и имели связь. Я по-человечески сожалею", — заявил Абашидзе РИА Новости во вторник.



Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.















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