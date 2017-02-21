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Правительственная делегация Армении посетит Грузию 23 февраля
21.02.2017 13:41
Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетит 23 февраля с двухдневным официальным визитом в Грузию, сообщается на сайте правительства Армении.
В состав возглавляемой премьер-министром делегации войдут министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, министр культуры Армен Амирян, министр здравоохранения Левон Алтунян, замглавы МИД Шаварш Кочарян, другие официальные лица.
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