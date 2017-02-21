Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оппозиция уговаривает парламентское большинство присоединиться к требованию об отставке главпрокурора


21.02.2017   13:59
Парламентское меньшинство ведет переговоры с депутатами большинства, чтобы они присоединились к подготовленному документу о досрочном освобождении от должности главного прокурора. Об этом заявил председатель фракции «Европейская Грузия» Серго Ратиани.

По словам Ратиани, на фоне создавшейся ситуации и среди большинства обнаружатся депутаты, которые подпишут подготовленный документ.

«По этому вопросу мы работаем со всеми. «Национальное движение» уже заявило, что они присоединятся к этому требованию. Мы будем работать и с остальной оппозицией и независимыми депутатами. С представителями большинства мы ведем, и будем вести переговоры. Для страны очень важно, чтобы был наказан тот, кто непосредственно был виновен. Никто не сомневается в том, что виновна целиком власть и заявление, сделанное главным прокурором, было согласовано с властями, однако он лично должен отвечать. Демонтаж власти Иванишвили зависит от того, что мы постепенно будем отстранять от власти каждого ответственного лица», - заявил агентству «IPN» Серго Ратиани.

Для начала процедуры по досрочной отправке главного прокурора в отставку необходимы подписи как минимум 50-ти депутатов, а это означает, что парламентское меньшинство не сможет инициировать этот вопрос, если не найдет поддержки среди представителей большинства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Географические указания: новые бизнес возможности для Грузии, Молдовы и Украины
Внешнеторговый оборот Грузии в январе вырос на 22%
В Самцхе-Джавахети впервые после 16 века соберут урожай винограда
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мехрибан Алиева: Я смогу оправдать доверие Президента Азербайджана и всех верящих в меня людей
Азербайджан упрощает визовый режим для граждан соседних государств
Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна