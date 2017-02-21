Оппозиция уговаривает парламентское большинство присоединиться к требованию об отставке главпрокурора

21.02.2017 13:59 Парламентское меньшинство ведет переговоры с депутатами большинства, чтобы они присоединились к подготовленному документу о досрочном освобождении от должности главного прокурора. Об этом заявил председатель фракции «Европейская Грузия» Серго Ратиани.



По словам Ратиани, на фоне создавшейся ситуации и среди большинства обнаружатся депутаты, которые подпишут подготовленный документ.



«По этому вопросу мы работаем со всеми. «Национальное движение» уже заявило, что они присоединятся к этому требованию. Мы будем работать и с остальной оппозицией и независимыми депутатами. С представителями большинства мы ведем, и будем вести переговоры. Для страны очень важно, чтобы был наказан тот, кто непосредственно был виновен. Никто не сомневается в том, что виновна целиком власть и заявление, сделанное главным прокурором, было согласовано с властями, однако он лично должен отвечать. Демонтаж власти Иванишвили зависит от того, что мы постепенно будем отстранять от власти каждого ответственного лица», - заявил агентству «IPN» Серго Ратиани.



Для начала процедуры по досрочной отправке главного прокурора в отставку необходимы подписи как минимум 50-ти депутатов, а это означает, что парламентское меньшинство не сможет инициировать этот вопрос, если не найдет поддержки среди представителей большинства.















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