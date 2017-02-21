«Свободные демократы» выбрали новых лидеров

21.02.2017 14:15 «Свободные демократы» 19 февраля провели пятый съезд партии, на котором избрали новых членов правления. Новым председателем партии стал Шалва Шавгулидзе.



На прошедших примерно за четыре месяца до съезда партии парламентских выборах «Свободные демократы» получили 4,63% голосов избирателей и им не хватило несколько тысяч голосов для преодоления избирательного барьера. Вскоре после выборов несколько ведущих членов партии покинули ее, в том числе, лидер партии, бывший министр обороны Ираклий Аласания.



Около 360 делегатов, которые прибыли на съезд из различных регионов Грузии, на пост председателя партии поддержали кандидатуру Шалвы Шавгулидзе.



Шалва Шавгулидзе, бывший адвокат, в Парламент Грузии в 2012 году вошел по списку Грузинской мечты, но позже он покинул Грузинскую мечту и присоединился к Свободным демократам в 2014 году.



«После избрания нового председателя и нового правления курс и ценности партии не изменились», - заявил Шалва Шавгулидзе после завершения съезда.



«Мы вновь остаемся партией либеральных ценностей. Мы считаем, что человек, его права и свободы должны быть главной заботой государства. Мы считаем, что самой реальной возможностью формирования нашей страны в качестве демократического и правового государства является наша полноценная евроатлантическая интеграция», - добавил он.



Тамара Кекенадзе, которая была избрана генеральным секретарем партии, заявила членам партии, что Свободные демократы продолжат активную политическую жизнь.



«Мы будем бороться до конца, пока не достигнем тех целей, на основании которых была создана партия 8 лет назад: Свободные демократы хотим видеть Грузию в евроатлантическом пространстве, нашу страну объединенной, благополучие каждого гражданина обеспеченным, свободу и безопасность каждого человека защищенной», - заявила Кекенадзе.



Бывший депутат Парламента Нино Гогуадзе, которая стала политическим секретарем партии, также обратилась к присутствующим на съезде.



«Целью Свободных демократов является строительство такого государства, в котором будет свобода, демократия и благополучие. Свободу защищает демократия. Демократии придает смысл свобода. Поэтому нашей целью, как политической команды, будет свободы человека от страха, алчности и нищеты», - заявила она.



Членами правления партии стали: бывшие депутаты Шалва Шавгулидзе и Нино Гогуадзе, а также Тамара Кекенадзе, Леван Самушия, Деви Табидзе, Тинатин Ревазишвили, Эмзар Какулия и Вахтанг Мчедлидзе.



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