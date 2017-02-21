Лавров в очередной раз солгал по Грузии на Мюнхенской конференции по безопасности

21.02.2017 14:26 Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе ответил на заявления министра иностранных дел России, Сергея Лаврова о том, что упразднение визового режима будет зависеть не только от восстановления дипломатических отношений, но и от обеспечения безопасности.



"Следует отметить, что в течение последних двух лет мы с российской стороны слышали разные мнения по данному вопросу, о визовом режиме. В конце 2015 года Путин заявил об этом, наверное, помните, что стоял вопрос об упразднении визового режима для граждан Грузии. Позже ведомство внешних дел России заявило, что планировалась не отмена визового режима, а упрощение, что в последующем действительно произошло.



Недавно мы услышали с российской стороны, что идет работа с целью последующего упрощения этого визового режима. На этот раз Лавров озвучил новые элементы с данной точки зрения. Наша позиция такова: грузинская сторона, исходя из интересов нашей страны, с 2011 года упразднила визовый режим для граждан России, что вызвало принятие такого же решения для ряда других стран, и это привело к росту количества туристов. В минувшем году в Грузию из России приехали около миллиона туристов.



Эта цифра, и то, что наши иностранные туристы чувствуют себя очень комфортно, является подтверждением того, что степень нашей безопасности очень высокая. Поэтому слова Лаврова о том, что регион Южного Кавказа становится маршрутом боевиков, являются неправильными в отношении Грузии, и мы это не примем"- заявил Зураб Абашидзе.



По его же словам, из России в Сирию бежали 2 000 граждан.



"России решать, какой режим она изберет для граждан Грузии. Если будет сделан шаг для большего упрощения режима, мы приветствуем это. Если решат упразднить, мы приветствуем и это. Вопрос восстановления дипломатических отношений напрямую связан с проблематикой территориальной целостности, с темой конфликтных регионов. До тех пор пока не произойдет очень серьезное продвижение, прорыв с точки зрения урегулирования этих конфликтов, этот вопрос не может стоять в повестке дня"- заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией.



Два дня назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре о результатах конференции по безопасности заявил, что отмена визового режима Россией для граждан Грузии будет возможна "только после урегулирования дипломатических отношений, и повышения уровня безопасности в регионе".



По словам Лаврова, вопрос упразднения визового режима сложный вопрос, который связан "не только с отсутствием дипломатических отношений, но также необходимо обеспечение безопасности в условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регион Южного Кавказа становятся маршрутами, которыми активно пользуются боевики, экстремисты, террористы, и наркоторговцы".

















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