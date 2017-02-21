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Украина заблокировала заявление Совбеза ООН по скончавшемуся постпреду России
21.02.2017 14:48
Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке.
«В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — отметила она.
Накануне постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что «не преувеличивал бы личную роль» скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина.
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