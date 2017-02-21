Грузия планирует принимать главные события в зимних видах спорта

21.02.2017 14:49 Грузия планирует подать заявку на проведение Чемпионата мира по одному из зимних видов спорта, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



После Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля, грузинский премьер побывал с краткосрочным визитом в Швейцарии.



Там он провел встречи с президентами Международного олимпийского комитета и Международной федерации по горнолыжному спорту.



«У нас был разговор о проведении в Грузии чемпионата мира по какому-нибудь зимнему виду спорта. Для этого нужна подготовка, и уже выявлены страны на несколько лет вперед. Приблизительно, в перспективе пяти лет не исключено, чтобы мы внесли заявку и успешно получили право на проведение финального турнира чемпионата мира в каком-либо виде спорта. Может, это будет фристайл, сноуборд и так далее», — сказал Квирикашвили.



Премьер добавил, что это станет важным стимулом для привлечения в Грузию дополнительных инвестиций.















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