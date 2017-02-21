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Надо дать всем сторонам возможность доказать свою правду - президент о задержании протиерея


21.02.2017   16:07
Мы должны дать всем сторонам возможность доказать свою правду, или правду своей версии, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи с грузинским патриархом и другими духовными лицами в патриархии.

Президент также отметил, что необходимо дать возможность и правоохранительным структурам делать свое дело, без политического вмешательства.

«Патриарх и владыки очень открыто говорят о существующих сложностях. Есть совещание, при котором у всех есть возможность высказать свое мнение и дискутировать. Такая открытость примечательна, примечательна демократичность, было бы хорошо, если бы политики говорили так же.

Мы говорили о существующих сложностях. По моему мнению, подытожить этот разговор можно следующим образом: Мы должны дать всем сторонам возможность доказать свою правду, или правду своей версии, необходимо дать возможность и правоохранительным структурам делать свое дело, без политического вмешательства...

Когда вся страна говорит об этом деле (задержание протоиерея Георгия Мамаладзе), а с другой стороны у другой стороны нет возможности сказать о своей виновности или невиновности – это нарушение соревновательности и презумпции невиновности. Соответственно, я не вхожу в детали расследования. Я не являюсь ни прокурором, ни следователем и ни судьей, однако политически скажу, что это нездоровая ситуация, когда одна сторона говорит, а другая не имеет возможности зафиксировать свою позицию», - заявил президент.






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