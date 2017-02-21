|
Кетеван Цихелашвили встретилась с делегацией Бундестага
21.02.2017 17:02
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с делегацией Бундестага.
Государственный министр проинформировала членов делегации об обстановке на оккупированных территориях, в частности о положении, сложившемся с гуманитарной и точки зрения прав человека. Отметила значение международной включенности в данном направлении.
Кетеван Цихелашвили говорила также о т.н. референдуме, запланированном в Цхинвальском регионе, заявила, что у т.н. референдума нет никакого правового и легитимного основания, он не выражает волю народа, и является провокационным шагом.
"Это не замороженные конфликты, более того, на оккупированных территориях ситуация динамично негативная с точки зрения того, что происходит милитаризация, и рост военной мощности, идет процесс русификации"- заявила Кетеван Цихелашвили.
Кетеван Цихелашвили также ознакомила германских парламентариев с подходом правительства, и восемью главными задачами миротворческой политики Грузии. Она отметила, что подходы и инициативы правительства Грузии преследуют целью улучшение положения и возможностей людей в условиях искусственных препятствий.
На встрече говорили также о роли Германии, как актора, значении включенности Совета Европы и ОБСЕ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна