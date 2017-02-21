Кетеван Цихелашвили встретилась с делегацией Бундестага

21.02.2017 17:02 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с делегацией Бундестага.



Государственный министр проинформировала членов делегации об обстановке на оккупированных территориях, в частности о положении, сложившемся с гуманитарной и точки зрения прав человека. Отметила значение международной включенности в данном направлении.



Кетеван Цихелашвили говорила также о т.н. референдуме, запланированном в Цхинвальском регионе, заявила, что у т.н. референдума нет никакого правового и легитимного основания, он не выражает волю народа, и является провокационным шагом.



"Это не замороженные конфликты, более того, на оккупированных территориях ситуация динамично негативная с точки зрения того, что происходит милитаризация, и рост военной мощности, идет процесс русификации"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Кетеван Цихелашвили также ознакомила германских парламентариев с подходом правительства, и восемью главными задачами миротворческой политики Грузии. Она отметила, что подходы и инициативы правительства Грузии преследуют целью улучшение положения и возможностей людей в условиях искусственных препятствий.



На встрече говорили также о роли Германии, как актора, значении включенности Совета Европы и ОБСЕ.

















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