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Кетеван Цихелашвили встретилась с делегацией Бундестага


21.02.2017   17:02
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с делегацией Бундестага.

Государственный министр проинформировала членов делегации об обстановке на оккупированных территориях, в частности о положении, сложившемся с гуманитарной и точки зрения прав человека. Отметила значение международной включенности в данном направлении.

Кетеван Цихелашвили говорила также о т.н. референдуме, запланированном в Цхинвальском регионе, заявила, что у т.н. референдума нет никакого правового и легитимного основания, он не выражает волю народа, и является провокационным шагом.

"Это не замороженные конфликты, более того, на оккупированных территориях ситуация динамично негативная с точки зрения того, что происходит милитаризация, и рост военной мощности, идет процесс русификации"- заявила Кетеван Цихелашвили.

Кетеван Цихелашвили также ознакомила германских парламентариев с подходом правительства, и восемью главными задачами миротворческой политики Грузии. Она отметила, что подходы и инициативы правительства Грузии преследуют целью улучшение положения и возможностей людей в условиях искусственных препятствий.

На встрече говорили также о роли Германии, как актора, значении включенности Совета Европы и ОБСЕ.







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