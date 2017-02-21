Депутат Тбилисского горсобрания обвиняет полицейского в избиении своего сына

21.02.2017 17:58 Депутат Тбилисского сакребуло (горсобрания) от оппозиционной партии «Национальный форум» Автандил Давитадзе заявляет, что его сына избили в полицейском управлении Ваке-Сабуртало.



Инцидент произошел утром 21 февраля. По словам депутата, друзья его сына подрались в одном из тбилисских баров. Участников драки полиция вызвала на допрос. Туда же явился и его сын Георгий Давитадзе, который не участвовал в драке, но пришел поддержать товарищей.



Давитадзе-старший утверждает, что глава районного управления Автандил Галдава по неизвестным причинам избил его сына в собственном кабинете.



«Мой сын находился в отделении полиции на площади Гагарина потому, что его друга вызвали на допрос. Он пришел туда как болельщик. Потом пришел глава полиции Ваке-Сабуртало, увидел, что мой сын стоит на улице, поднял его в свой кабинет и физически расправился с ним в присутствии нескольких полицейских», — сказал Автандил Давитадзе в эфире телекомпании «Имеди».



После инцидента Георгий Давитадзе с друзьями вызвали адвоката и патрульную полицию, чтобы официально зафиксировать случившееся.



«Когда я пришел, Георгий уже выходил из здания. По его словам, ему нанесли словесное и физическое оскорбление. Потом он вызвал патрульную полицию. Он внес заявление в Генеральную инспекцию министерства внутренних дел, и, соответственно, мы ждем последующего развития событий», — сказал адвокат Варлам Мачарашвили в интервью телекомпании «Имеди».



Георгий Давитадзе прошел обследование в тбилисском госпитале Элизабет Блэквелл, где врачи зафиксировали у него телесные повреждения.



«Состояние пациента было средней тяжести. Провели все инструментальные исследования, в том числе исследование органов полости живота с помощью эхоскопии, повреждений не было обнаружено. Также рентгенологическое исследование сердца и компьютерную томографию головного мозга, где также не обнаружено повреждений. Визуально видна только незначительная экскориация на передней стенке живота в качестве одной линии», — сказал врач Каха Нуралидзе журналистам.



В МВД пока не комментировали случившееся.

Это уже второй по счету скандал, в котором фигурируют сотрудники районного управления Ваке-Сабуртало полиции Тбилиси. В ноябре 2016 года Лаша Квирквая, возглавлявший на тот момент 5-ое отделение районного управления Ваке-Сабуртало департамента полиции Тбилиси, избил адвоката Георгия Мдинарадзе. Позже его арестовали и предъявили обвинение по статье «превышение служебных полномочий».



"Новости-Грузия"











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