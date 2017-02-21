Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Депутат Тбилисского горсобрания обвиняет полицейского в избиении своего сына


21.02.2017   17:58
Депутат Тбилисского сакребуло (горсобрания) от оппозиционной партии «Национальный форум» Автандил Давитадзе заявляет, что его сына избили в полицейском управлении Ваке-Сабуртало.

Инцидент произошел утром 21 февраля. По словам депутата, друзья его сына подрались в одном из тбилисских баров. Участников драки полиция вызвала на допрос. Туда же явился и его сын Георгий Давитадзе, который не участвовал в драке, но пришел поддержать товарищей.

Давитадзе-старший утверждает, что глава районного управления Автандил Галдава по неизвестным причинам избил его сына в собственном кабинете.

«Мой сын находился в отделении полиции на площади Гагарина потому, что его друга вызвали на допрос. Он пришел туда как болельщик. Потом пришел глава полиции Ваке-Сабуртало, увидел, что мой сын стоит на улице, поднял его в свой кабинет и физически расправился с ним в присутствии нескольких полицейских», — сказал Автандил Давитадзе в эфире телекомпании «Имеди».

После инцидента Георгий Давитадзе с друзьями вызвали адвоката и патрульную полицию, чтобы официально зафиксировать случившееся.

«Когда я пришел, Георгий уже выходил из здания. По его словам, ему нанесли словесное и физическое оскорбление. Потом он вызвал патрульную полицию. Он внес заявление в Генеральную инспекцию министерства внутренних дел, и, соответственно, мы ждем последующего развития событий», — сказал адвокат Варлам Мачарашвили в интервью телекомпании «Имеди».

Георгий Давитадзе прошел обследование в тбилисском госпитале Элизабет Блэквелл, где врачи зафиксировали у него телесные повреждения.

«Состояние пациента было средней тяжести. Провели все инструментальные исследования, в том числе исследование органов полости живота с помощью эхоскопии, повреждений не было обнаружено. Также рентгенологическое исследование сердца и компьютерную томографию головного мозга, где также не обнаружено повреждений. Визуально видна только незначительная экскориация на передней стенке живота в качестве одной линии», — сказал врач Каха Нуралидзе журналистам.

В МВД пока не комментировали случившееся.
Это уже второй по счету скандал, в котором фигурируют сотрудники районного управления Ваке-Сабуртало полиции Тбилиси. В ноябре 2016 года Лаша Квирквая, возглавлявший на тот момент 5-ое отделение районного управления Ваке-Сабуртало департамента полиции Тбилиси, избил адвоката Георгия Мдинарадзе. Позже его арестовали и предъявили обвинение по статье «превышение служебных полномочий».

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Географические указания: новые бизнес возможности для Грузии, Молдовы и Украины
Внешнеторговый оборот Грузии в январе вырос на 22%
В Самцхе-Джавахети впервые после 16 века соберут урожай винограда
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мехрибан Алиева: Я смогу оправдать доверие Президента Азербайджана и всех верящих в меня людей
Азербайджан упрощает визовый режим для граждан соседних государств
Ильхам Алиев назначил свою супругу первым вице-президентом Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна