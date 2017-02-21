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Пресс-спикер президента разъяснила причину, по которой президент не принял главного свидетеля по делу протоиерея


21.02.2017   19:09
Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе поясняет причины, по которым президент отказал во встрече главному свидетелю по т.н. делу о цианиде Ираклию Мамаладзе.

Как отметила Эка Мишвеладзе, Ираклий Мамаладзе действительно обратился в администрацию президента с просьбой, чтобы получить определенную информацию по поводу безопасности и защищенности.

«По поручению президента глава администрации говорил с главным прокурором, который предоставил ему полную информацию о Мамаладзе и заявил, что его безопасности ничего не грозит. Об этом я сообщила Ираклию Мамаладзе по телефону. Вопрос был посчитан исчерпанным, так как угрозы не существовало и у нас нет никаких оснований не доверять этой информации», - заявила Эка Мишвеладзе.

По заявлению Ираклия Мамаладзе, он несколько раз пытался встретиться с президентом, однако получил отказ.






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