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Пресс-спикер президента разъяснила причину, по которой президент не принял главного свидетеля по делу протоиерея
21.02.2017 19:09
Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе поясняет причины, по которым президент отказал во встрече главному свидетелю по т.н. делу о цианиде Ираклию Мамаладзе.
Как отметила Эка Мишвеладзе, Ираклий Мамаладзе действительно обратился в администрацию президента с просьбой, чтобы получить определенную информацию по поводу безопасности и защищенности.
«По поручению президента глава администрации говорил с главным прокурором, который предоставил ему полную информацию о Мамаладзе и заявил, что его безопасности ничего не грозит. Об этом я сообщила Ираклию Мамаладзе по телефону. Вопрос был посчитан исчерпанным, так как угрозы не существовало и у нас нет никаких оснований не доверять этой информации», - заявила Эка Мишвеладзе.
По заявлению Ираклия Мамаладзе, он несколько раз пытался встретиться с президентом, однако получил отказ.
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