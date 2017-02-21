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Не все медучреждения матери и ребенка будут включены во всеобщее здравоохранение - министр


21.02.2017   19:38
По словам министра труда, здравоохранения, и социального обеспечения, с 1 марта заработают новые критерии селекции подрядчиков, которые сначала коснутся учреждений здравоохранения матерей и детей:

"Это первый шаг тех реформ, о которых заявило министерство. Это селекционные контракты медицинских учреждений, задачей которых является обеспечение более высокого качества. На первом этапе это коснулось, наверное, наиболее важного направления, здоровья детей и матерей"- говорит Сергеенко.

По словам министра, сначала изменения коснутся учреждений, находящихся в крупных городах.

"Вошли критерии, в случае удовлетворения которых на данном этапе в крупных городах, где есть выбор, у этих медицинских учреждений будет возможность включиться во всеобщее здравоохранение только после соответствия этим критериям. Эти критерии включают несколько направлений, начиная от контроля инфекций, ухода за новорожденными и беременными, так и определенной инфраструктуры и оснащения"- говорит Давид Сергеенко.

По словам министра, инициативе предшествовала двухгодичная работа, во время которой проводилась оценка медицинских учреждений по всей стране:

"Были определены необходимые изменения, которые в ближайший период вступят в силу. Думаю, что уже с 1 марта эти новые критерии будут внедрены, их целью является обеспечение более высокой медицинской услуги, и более рентабельный уход"- говорит министр.







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