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Спикер парламента поздравил граждан Грузии с годовщиной принятия первой Конституции
21.02.2017 19:51
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил население страны с 96-й годовщиной принятия первой Конституции страны.
Принятая 21 февраля 1921 г. Учредительным Собранием Грузии первая демократическая Конституция ознаменовала поворотный этап в развитии страны, впервые признала высшей ценностью права человека, а не идеологические догмы, поставила на первое место свободы и личные интересы граждан.
«Несмотря на то, что из-за оккупации Грузии, Конституция действовала лишь несколько дней, этот правовой документ имеет неизмеримое значение для развития грузинской государственности и демократических институтов.
Мы гордимся тем, что 21 февраля 1921 года мы приняли один из самых прогрессивных документов в мире. Важное значение имеет и то, что действующая сейчас в Грузии Конституция вобрала в себя многие положения Основного закона страны, принятого в 1921 году, что подчеркивает богатые правовые традиции нашей страны. Поздравляю всех с этим важным днем!», -сказано в заявлении главы парламента.
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