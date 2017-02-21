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Зампред парламентского комитета считает, что Грузии не следует поднимать шум из-за слов Лаврова
21.02.2017 20:07
Заместитель председателя парламентского комитета внешних отношений прокомментировал заявление руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации.
По словам Дмитрия Цкитишвили, всем хорошо известно, что Грузия не является ни центром терроризма, ни маршрутом передвижения, и нет необходимости кричать по всему миру, что у нас нет террористов.
"Как вы думаете, будет ли серьезно, чтобы Грузия подняла крик во всем мире, что у нас нет террористов, это и без того очевидно, и на очевидное мы не должны отвечать паникой. Мы должны быть очень самоуверенными, мы уверены в себе, мы не являемся ни центром терроризма, ни маршрутом передвижения, это всем превосходно известно. Государство прокомментирует это, и комментарий будет адекватным той данности, в которой мы находимся"- заяви Цкитишвили.
По заявлению министра иностранных дел Сергея Лаврова, наряду с Центральной Азией регион Южного Кавказа является частью того маршрута, который активно используют боевики, экстремисты, террористы, и наркоторговцы. Лавров заявил об этом на конференции по безопасности в Мюнхене, в разговоре о введении безвизового режима для Грузии.
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