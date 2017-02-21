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Россия всячески старается легитимизировать историческую несправедливость - президент Грузии


21.02.2017   20:48
Два региона нашей страны оккупированы соседним государством, которое всячески старается легитимизировать эту историческую несправедливость - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во дворце учащейся молодежи.

"Наша страна и сегодня стоит перед сложнейшим положением. Два края, два региона нашей страны оккупированы соседним государством, которое всячески старается легитимизировать эту историческую несправедливость. Государством, идеология, и идеологические представители которого стараются убедить всех, будто оккупация Грузии является естественным процессом, и будто когда-нибудь грузины примут эту оккупацию, свыкнутся с ней, и когда-нибудь человечество, и международное содружество примут, и не будут сопротивляться этой аморальной исторической несправедливости.

Я хочу очень ясно сказать, ни один гражданин Грузии не признает эту несправедливость, все граждане независимого государства объединены той эмоцией, чтобы всеми путями, всеми мирными способами суметь объединить страну. Более того, нашу позицию разделяет сегодня весь мир, и никто не примет эту историческую несправедливость, поскольку это шаг против цивилизации, международных отношений, и справедливости"- заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент поблагодарил всех, кто заложил основу функционирования нашей страны в этой новой форме.

"Хочу разделить с согражданами твердую позицию, которая объединит наших предков, нас, и наших потомков в службе независимости и свободы этой страны"- отметил президент Георгий Маргвелашвили.







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