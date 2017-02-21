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В Грузии объявлен повторный конкурс кандидатов в судьи ЕСПЧ


21.02.2017   21:13
Правительство Грузии объявило повторный конкурс для желающих стать судьей европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении на сайте министерства юстиции Грузии.

Повторный конкурс стал необходим после того, как Совет Европы в конце января отклонил прежний список, не утвердив ни одну из трех кандидатур, представленных правительством Грузии в ЕСПЧ. Прошлый список кандидатов состоял из замминистра юстиции Александра Барамидзе, сотрудника ЕСПЧ Георгия Бадашвили и члена Высшего совета юстиции Грузии Евы Гоциридзе.
Согласно правилам, документы для участия в конкурсе может подать любой гражданин Грузии в возрасте 30-65 лет, который владеет государственным языком, одним из официальных языков Совета Европы (французским или английским), хорошо знаком с Европейской конвенцией по правам человека, соответствующим прецедентным правом и имеет опыт работы в этой сфере.

Конкурсант также должен знать грузинское законодательство и удовлетворять установленным грузинским законодательством требованиям, которые необходимы для занятия высокой судейской должности или должен быть компетентным или признанным правоведом.

Желающий стать судьей ЕСПЧ должен иметь не менее 5-летний стаж работы по профессии и высокую моральную и профессиональную репутацию.

Документы принимаются до 14 марта 2017 года в министерстве юстиции Грузии.

Поступившую документацию изучит специальная государственная комиссия, в которую входят представитель МИД, парламентский секретарь правительства, прокурор Главной прокуратуры, судьи Кутаисского апелляционного, Тбилисского апелляционного и Верховного судов, представитель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции, Народный защитник Грузии или его представитель.

Кроме того, в комиссию войдут представители Ассоциации адвокатов Грузии, «Ассоциации юридических фирм Грузии», декан юридического факультета Тбилисского государственного университета и коалиции «Для независимого и прозрачного правосудия».

Возглавит комиссию министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Процесс отбора кандидатов в судьи ЕСПЧ пройдет в несколько этапов — сперва комиссия изучит конкурсные заявки желающих, затем конкурсантам придется сдать экзамен по иностранному языку.

С кандидатами, получившими хорошие результаты комиссия проведет собеседование. На основании баллов, которые присвоят члены комиссии кандидатам, секретариат в тот же день выведет суммарное очко для каждого претендента. Исходя из суммарных баллов, будут созданы два списка по половому признаку. После этого из двух списков секретариат составит один, в который войдут пять человек, в нем также будет учтен гендерный баланс.

Именно с этим списком секретариат ознакомит членов госкомиссии, а министр юстиции представит его правительству.

Из пяти кандидатов правительство отберет троих, которых представят панели советников, состоящей из экспертов и сформированной на основании резолюции комитета министров Совета Европы.

Панель советников издаст рекомендации о том, соответствует ли тот или иной кандидат требованиям, установленным конвенцией. После этого список выносится на голосование в комитете.

Если оценка будет положительной за список из трех кандидатов должны будут проголосовать в Парламентской Ассамблее Совета Европы, который и изберет одного из них судьей ЕСПЧ.

На данный момент Грузию в ЕСПЧ представляет Нонна Цоцория, у которой уже истек срок полномочий.

"Новости-Грузия"





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