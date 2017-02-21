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Работа Ингури ГЭС временно приостановлена


21.02.2017   21:24
Ингури ГЭС 19 февраля была остановлена временно с целью установления причин существенного увеличения количества фильтрационной воды из напорного деривационного тоннеля и планирования восстановительных мероприятий, - заявило Министерство энергетики Грузии 21 февраля.

Согласно заявлению министерства, Ингури ГЭС будет остановлена примерно на две недели.

«За указанный период снабжение оккупированной территории Абхазии электричеством будет осуществляться, в основном, из Российской энергосистемы, а дефицит, который в указанный период частично обусловлен увеличенным потреблением на территории Абхазии, будет заполнять Энергосистема Грузии своими источниками», - сообщает Министерство энергетики.

«Конкретно какое количество электричества будет поставлять Грузия оккупированной территории Абхазии и по какой цене, будет зависеть от реального потребления. По другим условиям до этого времени ведутся переговоры», - говорится в заявлении.

Министр энергетики Каха Каладзе заявил 30 января, что в рамках подготовки запланированных на 2018 год на Ингури ГЭС реабилитационных работ, планируется временная остановка ГЭС и осмотр деривационного тоннеля.

31 января Европейский банк реконструкции и развития объявил выражение интересов в связи с проектом реабилитации Ингури ГЭС, который стартует в мае 2017 года и продолжится в течение 40 месяцев.

Civil Georgia





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