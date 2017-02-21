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Дружба с Россией не стоит безопасности Европы - Посол США при ООН


21.02.2017   23:35
Посол США при ООН Никки Хейли заявила, что улучшение отношений с Россией не может достигаться за счет безопасности американских союзников в Европе, в том числе Украины, передает УНИАН.

"Соединенные Штаты считают, что это возможно – иметь лучшие отношения с Россией. В конце концов, мы противостоим многим одинаковым угрозам, но более тесное взаимодействие с Россией не может достигаться за счет безопасности наших европейских друзей и союзников", - сказала она.

В связи с этим, отметила посол, США снова призывают Россию вернуть Крым Украине и выполнять минские договоренности.

"Именно поэтому Соединенные Штаты призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно поэтому мы продолжаем настоятельно призывать Россию продемонстрировать стремление к миру путем полного выполнения обязательств по минским соглашениям и прекращения оккупации Крыма", – отметила Хейли.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются едиными в поддержке этого подхода, сохраняя силу санкций до того времени, пока Москва в полной мере выполнит Минские обязательства", – подчеркнула посол.

Также она сказала, что отдельные американские санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом. Ранее Москва ответила на заявления США по Крыму. Тогда отмечалось, что отношения между США и РФ находятся в тупике. Кроме того, недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает возвращения Крыма Украине.






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