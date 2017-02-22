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Обвиняя человека, нельзя заставлять его молчать - президент


22.02.2017   10:24
Обвиняя человека, нельзя заставлять его молчать, - об этом в передаче «Арчевани» («Выбор») заявил президент Георгий Маргвелашвили.

Так прокомментировал президент т.н. дело о цианиде и тот факт, что адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе не могут говорить о деталях дела из-за подписки под неразглашением деталей дела.

«Детали возможных записей меня не касаются, но гражданин Георгий Мамаладзе - это мое дело. Фактически весь госаппарат выступает его обвинителем. Обвиняемому и его стороне должны дать право нормальных действий. Я не занимаю какую-либо сторону, я говорю тривиальную истину - когда ты обвиняешь человека, нельзя заставлять его молчать. Ему нужно дать возможность озвучить свою версию», - заявил Георгий Маргвелашвили.







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