Решение о проведении референдума в Цхинвальском регионе является политикой фактической аннексии - МИД

22.02.2017 11:46 Решение оккупационного режима провести т.н. референдум в Цхинвальском регионе, чтобы изменить название региона на подобное одному из федеральных субъектов Российской Федерации, является еще одним подтверждением политики фактической аннексии, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Министр в ходе дебатов, прошедших на заседании Совета безопасности ООН, откликнулся на ситуацию в оккупированном регионе и отметил, что «абхазы и осетины являются неотделимой частью нашей истории и будущего, несмотря на ныне существующие искусственные барьеры».



«Нет альтернативы возвращению в свои дома беженцев и вынужденно перемещенных лиц, а также полной реинтеграции представителей всех этносов в единое, многообразное общество, в котором будут защищены права и свободы человека, как и культурное и языковое разнообразие различных групп. Это главный приоритет грузинского государства. Мы твердо следуем процессу включенности, восстановления доверия и примирения с теми людьми, которые живут на оккупированных территориях. Мы предлагаем им все те блага и пользу, которые имеются для населения Грузии. Мы готовы предложить им все те достижения, которые будут у нас на пути развития», - заявил министр.



По словам Михаила Джанелидзе, несмотря ни на что, Российская Федерация продолжает политику фактической аннексии регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, путем подписания с де-факто властями незаконных договоров об интеграции.



«Решение оккупационного режима о проведении в Цхинвальском регионе т.н. референдума, чтобы переименовать регион на «Республика т.н. Южная Осетия – Государство Алания», подобно одному из федеральных субъектов Российской Федерации, является еще одним подтверждением этой политики. Параллельно оккупационный режим, существующий в Абхазии, принял решение закрыть т.н. пропускные пункты, расположенные вдоль линии оккупации, что еще больше помешает свободному перемещению местного населения», - заявил Михаил Джанелидзе.















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