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Президент Грузии выразил свою поддержку телекомпании «Рустави 2»


22.02.2017   12:33
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил поддержку телекомпании "Рустави 2". Он отметил, что данная телекомпания является наиболее критичной, а наличие таких СМИ крайне важно для населения страны.

"Хочу еще раз, уже в который раз, зафиксировать свою поддержку вашему каналу пусть даже моим сюда приходом", - заявил президент в эфире передачи "Арчевани" на канале "Рустави 2".

Президент отметил, что поддержку телекомпании выразили и такие люди, которые часто не согласны с интерпретацией событий каналом.

Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, в Тбилиси прошел масштабный митинг в поддержку телекомпании "Рустави 2".






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