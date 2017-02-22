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Президент готов встретиться с любым судьей, если ему будет нужна защита


22.02.2017   12:36
Президент готов встретиться с любым судьей, если ему понадобится защита - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире передачи "Арчевани" на телекомпании "Рустави 2".

Президент говорил о фактах возможного давления на судей, и заявил, что если судьям Верховного суда ограничивается независимость, он встретится с ними, и обсудит эти вопросы.

По мнению Георгия Маргвелашвили, по любому вопросу должна существовать дискуссия, и в том числе на тему судьи Наты Назгаидзе.

"Я выразил готовность, что если на этих судей осуществляется какого-либо рода давление, и они хотят пройти этот вопрос вместе со мной, я готов побеседовать с ними на эти вопросы"- заявил Георгий Маргвелашвили.







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