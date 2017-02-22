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Генсек ООН не верит в «замороженные конфликты»


22.02.2017   13:07
Термин «замороженный конфликт», который часто применяется к конфликтам в Европе, вводит международное сообщество в заблуждение.

С такими словами к Совету Безопасности ООН на заседании, посвященном конфликтам в Европе, обратился накануне генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

«До тех пор пока мирные соглашения не будут подписаны и реализованы, риск возобновления вооруженных действий остается. Мы это уже видели в апреле прошлого года на Южном Кавказе в Нагорном Карабахе», - сказал глава ООН.

Гутерриш от имени ООН выразил поддержку усилиям региональных игроков и международных организаций в том, что касается ситуаций на Южном Кавказе, в Молдове и Украине.

«ООН полностью поддерживает Минскую группу ОБСЕ и призывает стороны конфликта сделать все возможное для деэскалации напряженности и принять обговоренные ранее меры по предотвращению конфликта», - цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.






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