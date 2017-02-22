Глава МИД Грузии затронул проблему агрессивной политики РФ против Грузии на дебатах в Совбезе ООН

22.02.2017 14:08 Проблему агрессивной политики РФ в отношении Грузии затронул глава МИД Грузии в Нью-Йорке в открытых дебатах Совбеза ООН на тему: «Сохранение международного мира и безопасности – конфликты в Европе».



По словам Михаила Джанелидзе, Грузия хочет иметь добрососедские отношения и стремится к миру в регионе. «Именно поэтому Грузия взяла в одностороннем порядке обязательство о неприменении оружия, за которым ответные действия не последовали», -сказал министр во время выступления.



По информации главы МИД, после 2012 года правительство Грузии старается наладить отношения с Российской Федерацией. Как заявил Джанелидзе, грузинская сторона сформировала формат диалога, где рассматриваются вопросы торгово-экономических отношений. Кроме этого, по мнению министра, грузинская сторона конструктивно использует и формат Женевских переговоров.



«Что касается взаимоотношений с нашими соотечественниками, которые проживают на оккупированных территориях, то абхазы и осетины являются неотъемлемой частью нашей истории и будущего, несмотря на существующие искусственные барьеры. Возвращению насильственно перемещенных лиц и беженцев в родные края альтернативы нет, а также полной реинтеграции представителей всех этносов в многонациональное общество... Это –главный приоритет грузинского государства», -сказал министр.



По словам Михаила Джанелидзе, несмотря на это, Россия продолжает политику фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона.



«Решение оккупационного режима провести т. н. референдум в Цхинвальском регионе, чтобы изменить имя региону и назвать его «Республика т.н. Южная Осетия-Государство Алания», как один из субъектов Российской Федерации, является еще одним подтверждением этой политики. Параллельно этому, существующий в Абхазии оккупационный режим, принял решение закрыть т. н. пропускные пункты вдоль линии оккупации, что будет еще больше препятствовать свободному передвижению местного населения»,- сказал министр.



Глава внешнеполитического ведомства Грузии призвал международное сообщество осудить агрессивыне действия северного соседа Грузии и призвать Российскую Федерацию выполнить международные обязательства, в том числе и условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также дать возможность представителям международных наблюдательских организаций осуществлять контроль в оккупированных регионах.



«Грузия выражает готовность решить конфликт с Россией только мирным путем на основании полного соблюдения соответствующих международных правовых норм и принципов.



Самым важным этапом на пути урегулировании грузино-российского конфликта будет вывод российских оккупационных сил с территории Грузии», -сказал глава грузинского внешнеполитического ведомства.















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