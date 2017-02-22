Хухашвили: «Никто не должен вмешиваться в дела патриархии»

22.02.2017 14:25 «Назначение министра образования Александра Джеджелава вице-премьером серьезно комментировать невозможно. Я выяснил, что из-за этого кадрового решения Белоснежка и 7 гномов очень возмущены, а Комбле (герой грузинской сказки - ред.) спрятал свою палку и срочно покинул страну. Такое абсурдное решение иначе комментировать не получается. Они увидели, что возникли проблемы с пиаром, связью с общественностью. В последнее время в этом направлении они сделали много глупостей и решили усилить это звено, поручив его опытному и креативному человеку - Александру Джеджелава. Это уже не политика. Это кадровое решение - пародия на политику», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Ахали таоба».



«Что они должны перекрыть назначением Джеджелава? Максимум, они отвлекли народ лишь на полчаса. Мы узнали, посмеялись и забыли. В стране проблемы по всем направлениям, а власти почему-то считают, что проблема только одна. Они считают, что делают много хороших дел, которые не доходят до народа из-за плохого пиара. Да, в этом плане у них серьезный провал, но до этого нужно решить множество других проблем. Что касается Джеджелава, он до сих пор не пошел дальше критического анализа сказок, поэтому от него не стоит ждать чего-то хорошего», - отметил респондент.



«Так как мы живем в стране мечты, не исключено, что ориентиром является сказочная страна. Если они хотят устроить нам жизнь как в сказке, то Джеджелава должен быть премьером. Вместе с тем, предупреждаю народ, что это будет не грузинская сказка, потому что Александру Джеджелава они не нравятся. Правда, страна в серьезном недоразумении, но даже для такой страны премьерство Джеджелава - это чересчур. Этот вопрос не получается обсуждать всерьез. Скажу прямо, я не воспринимаю всерьез этого человека и не могу даже злиться на него. Так считает большая часть общества. Любой человек предпочитает, чтобы с ним боролись, а не смеялись, потому что насмешка является последним этапом распада. СССР развалился тогда, когда народ начал придумывать анекдоты о секретарях ЦК. Власти обязательно должны это учесть и мобилизовать моральный и интеллектуальный ресурс, необходимый для решения проблем. Власти должны объявить чрезвычайное положение. К социально-экономическим и социальным и политическим проблемам теперь добавилась тема патриархии. Если ответом на эти проблемы является назначение Джеджелава, то мы имеем дело с полной неадекватностью», - считает Хухашвили.



«Хорошо, что патриарх здоров и находится в форме. Для меня это главное. Что касается негатива, в последние дни накопилось много вопросов. Я говорю не о событиях внутри церкви. Я считаю, что это не наше дело. Очень жаль, что многие политики и эксперты занимают ту или иную сторону. Часто они даже оскорбляют духовных лиц, хотя считают себя верующими. Ситуация катастрофическая. Скажу прямо - в этой стране больше нет авторитетов. В этом хаосе только церковь горит подобно свече, а кто-то своими необдуманными действиями и вмешательством в церковную проблематику пытается потушить эту свечу. Я далек от мысли, что в патриархии нет проблем, но никто не должен в это вмешиваться. Проблемы есть во всех сферах и все должны решать свои проблемы. Хочу напомнить некоторым людям, что церковь отделена от мирских дел. Те, кто истерично вмешиваются в церковную проблематику, очень раздражались, когда духовные лица вмешивались в мирские дела. Власти допустили много ошибок по т.н. делу о цианиде. Надеюсь, это действительно ошибки и больше ничего. В противном случае возникнет немало вопросов. Безответные вопросы есть и сейчас, но вместо этого они проводят лишь странные меры», - заключил эксперт.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

