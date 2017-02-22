«Европейская Грузия» начинает сбор подписей с требованием отставки главного прокурора

22.02.2017 14:32 «Европейская Грузия» сегодня начинает сбор подписей с требованием отставки главного прокурора Это советский метод, это метод современной России и этот метод близок российскому олигарху Бидзине Иванишвили, - так оценивает член «Европейской Грузии» Серго Ратиани события вокруг церкви.



Как отметил Ратиани в беседе с журналистами, сегодня начинается сбор подписей с требованием отставки главного прокурора



«Общество хорошо видит грубое вмешательство государства в дела церкви. Это советский метод, это метод современной России и этот метод близок российскому олигарху Бидзине Иванишвили. Сложно делать комментарий в связи с событиями последнего времени. Мы начинаем сбор подписей в связи с отставкой главного прокурора, так как обязательства за эти события полностью возлагаются на власть. Они были заинтересованы во вмешательстве в деятельность церкви и, так сказать, в том, чтобы произошла спекуляция этими темами», - заявил Серго Ратиани.















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