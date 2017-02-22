IDFI выступает за закрепление в Конституции свободы интернета

22.02.2017 14:37 "Институт развития свободы информации" подготовил рекомендации в связи с поправками в Конституцию Грузии. Первый из них касается добавления в Конституцию руководящего принципа "хорошего управления".



"У хорошего управления есть несколько основных характеристики. Это участие, ориентация на консенсус, подотчетность, прозрачность, быстрое реагирование, эффективность и расчет на результат, беспристрастность и инклюзивность, верховенство закона.



Разумеется, во время принятия государственного решения, рамки свободного действия государства ограничиваются основными правами человека и другими конституционными положениями, однако мы считаем целесообразным дополнительно добавить к статье 5 Конституции "хорошее управление", как определяющий руководящий принцип формы принятия решения"- поясняют в IDFI.



В то же время в IDFI заявили, что ряд норм, устанавливающих основные права и свободы человека, Конституционный суд поясняет таким образом, что покрывает вопросы, связанные со свободой интернета, но интернет свобода, как независимое право, не поддержано Конституцией Грузии.



"По резолюции Совета ООН по правам человека, доступность интернета была признана фундаментальным и основным правом человека. Согласно первому пункту резолюции, во время использования интернета люди должны пользоваться теми же правами, (например, свобода выражения), которыми пользуются без связи (Offline). Резолюция также призывает государства, содействовать цифровому образованию (digital literacy), и обеспечить доступность информации в интернете, что является эффективным инструментом содействия праву образования. А пунктом 10 резолюции, Совет по правам человека ООН "однозначно осуждает целенаправленное препятствие или пресечение доступа к электронной информации, или распространение электронной информации".



Мы считаем целесообразным, выделить для интернет-свободы отдельную статью, которая объединит основные аспекты, связанные со свободой интернета, право связи, и свободного пользования интернетом"- заявляет "Институт развития свободы информации".



















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