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Совет ЕС обсудит визовую либерализацию для Грузии 28 февраля


22.02.2017   16:04
С точки зрения визовой либерализации все идет планомерно, - об этом госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе заявил сегодня в Совете Европы, комментируя соответствующий вопрос.

По его словам, сегодня состоится техническое заседание COREPER (Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС), на котором будет дано согласие в связи с решением парламента.

«Затем, уже 28 февраля, вопрос будет внесен в повестку дня заседания Совета, где, я уверен, будет дан положительный ответ на решение парламента», - сообщил Виктор Долидзе.

Европарламент поддержал введение безвизового режима для граждан Грузии на пленарном заседании, состоявшемся 2 февраля.






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