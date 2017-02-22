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Заявления Сергея Лаврова не являются новшеством - Долидзе


22.02.2017   16:07
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе не удивлен заявлениям главы МИД России Сергя Лаврова о якобы использовании террористами территории Грузии для транзита.

Как заявил Долидзе, «ответ Грузии неизменен и тверд».

«Этот ответ состоит в том, что Грузия стоит на пути развития, Грузия продвигается вперед, Грузия – страна, очень привлекательная как для инвесторов, так и для туристов. В наших намерениях развитие, в наших намерениях интеграция, в наших намерениях благосостояние наших сограждан и, исходя из этого, еще более полноценная интеграция как в НАТО, так и в Евросоюз, который будет гарантом как региональной безопасности, так и безопасности самой России», - отметил Долидзе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предпосылкой отмены визового режима для граждан Грузии «полноценное взаимодействие между российскими и грузинскими правоохранительными органами». Лавров заявил об опасности использования террористами маршрута региона Южного Кавказа и заявляет, что в таких условиях отмена безвизового режима «связана не только с отсутствием дипотношений, но еще и с необходимостью обеспечивать безопасность».






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