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Йозвяк: Послы Евросоюза дали зеленый свет механизму приостановки и визовой либерализации Грузии
22.02.2017 17:02
Послы Евросоюза дали зеленый свет механизму приостановки и визовой либерализации Грузии. Министры Евросоюза подтвердят это 27 февраля, - об этом в своем «Твиттере» написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
На сегодня в связи с одобрением решения Европарламента было назначено техническое заседание COREPER (Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС). После этого в конце февраля вопрос рассмотрит Совет Евросоюза.
Европарламент поддержал введение безвизового режима для граждан Грузии на пленарном заседании, состоявшемся 2 февраля.
После того, как визовая либерализация будет задействована, граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, смогут без виз въезжать в Шенгенскую зону.
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