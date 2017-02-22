Обнаруженное в доме отца Георгия Мамаладзе оружие ему не принадлежит - адвокат

22.02.2017 17:08 По заявлению адвоката обвиняемого по т.н. делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе – Михаила Рамишвили, оружие, обнаруженное в доме задержанного, не принадлежало протоиерею.



По словам адвоката, «когда станет ясно, как оружие оказалось в доме протоиерея, создастся очень ясная картина».



«Мы не должны забывать, что отцу Георгию обвинение предъявлено по различным статьям. Не следует забывать оружие. Когда станет известно, как получилось, что оружие оказалось у отца Георгия, тогда уже создастся очень ясная картина – тогда станет ясно, как оказалось, это отец Георгий сообщит до следствия патриархии и представителям Священного Синода. Как выясняется из следствия, в его доме обнаружили оружие. Оружие было не его», - сказал адвокат.















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