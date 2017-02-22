Грузия стремится к деэскалации отношений с Россией - МИД

22.02.2017 17:09 После 2012 года правительство Грузии стремится к деэскалации отношений с Российской Федерацией путем конструктивных и практичных шагов, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, выступая на открытых дебатах в Совете безопасности ООН.



Он напомнил, что для налаживания отношений с Россией власти Грузии создали новый формат, в рамках которого обсуждаются вопросы сотрудничества в вопросах торговли, транспорта, контактов между народами, и эти переговоры уже дали позитивные результаты.



Не менее конструктивно, по оценке министра, Грузия работает и в формате Женевских международных консультаций. Михаил Джанелидзе отметил и факт возобновления в прошлом году встреч в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты в Гали, которые были остановлены в течение нескольких лет по инициативе абхазской стороны.



Что касается жителей «оккупированных территорий», их в Грузии, по заявлению Джанелидзе, считают неотъемлемой частью своей истории и будущего и предлагают абхазам и осетинам все те блага, которые доступны для остального населения Грузии.



«Несмотря на все вышеуказанное, Российская Федерация продолжает политику фактической аннексии регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона путем подписания с де-факто властями незаконных соглашений об интеграции», — заявил министр.



Подтверждением такой политики России он назвал решение о проведении в марионеточным режимом Цхинвали референдума о переименовании ее в «Республику т.н. Южная Осетия — государство Алания», а также решение «оккупационного режима Абхазии» о закрытии контрольно-пропускных пунктов вдоль «оккупационной линии».



Глава МИД Грузии призвал российское руководство изменить свою незаконную политику и выполнить международные обязательства, в том числе обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Министр еще раз подтвердил готовность правительства Грузии к мирному урегулированию конфликта с Россией, а самым важным этапом урегулирования этого конфликта назвал вывод российских «оккупационных сил» с территории Грузии.















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