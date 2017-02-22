Парламент избрал путь самоизоляции - администрация президента

22.02.2017 17:23 Администрация президента Грузии призывает парламентское большинство учесть те сложности, которые могут возникнуть в связи с принятием нового законопроекта «о прослушке», и принять решение только в результате очень открытых и прозрачных дискуссий. Соответствующее заявление в связи с рассматриваемым в парламенте законопроектом «О юридическом лице публичного права — Оперативно-тактическом агентстве Грузии» и сопутствующими законопроектами сделал глава президентской администрации Георгий Абашишвили. Этот пакет законопроектов парламент рассматривает на пленарном заседании 22 февраля в первом чтении.



«В связи с этим законопроектом у нас, у общества и представителей бизнеса есть ряд вопросов. От предложенных нами консультаций парламентское большинство отказалось. К сожалению, парламентское большинство в этом случае избрало путь самоизоляции, который ничего хорошего ни стране, ни данной политической силе не принесет», — заявил Абашишвили.



Он пояснил, что часть законопроектов, на которые президент в свое время наложил вето, а затем это вето успешно преодолел парламент, в настоящее время либо приостановлены решением Конституционного суда, либо пересмотрены самим правительством.



По информации Абашишвили, Конституционный суд признал ранее принятый парламентом законопроект «о прослушке» неконституционным. Решением Конституционного суда также приостановлен закон о банковском надзоре, а правительство спустя полтора года после принятия этого закона парламентом изменило свою первоначальную позицию по данному вопросу. Неконституционным также был признан и закон об общих судах.



«Хочу напомнить, что конституционное большинство не означает монополию на истину. При избрании нового парламента мы говорили, что конституционное большинство — это и возможность, и угроха, возможность для проведения реформ и угроза закрытости и единоличных решений», — напомнил слова президента начальник его администрации.



Согласно разработанной парламентским большинством новой модели, проведение тайных следственных действий поручается новому — оперативно-тактическому агентству, которое будет создано при Службе госбезопасности Грузии. Оппозицию и общественный сектор такая перспектива не устраивает, так как, по их оценке, ключ от «прослушиваний» в любом случае остается в ведении служб безопасности и правоохранительных структур, что недопустимо.















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