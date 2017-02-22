Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси закрывает еще 96 парковочных мест


22.02.2017   17:47
В Тбилиси будет упразднено еще 96 парковочных мест на тротуарах: столичная мэрия поддержала соответствующую инициативу городской транспортной службы.

«Параллельно городская служба транспорта продолжает проект, который предусматривает создание безопасных условий для передвижения пешеходов, и при этом предлагает владельцам автомобилей альтернативные парковочные места», - говорится в сообщении мэрии.

Ранее транспортная служба разработала план обустройства альтернативных мест для парковки в столице. Было принято решение поэтапно ограничить число мест парковки на тротуарах. С 2015 года в Тбилиси аннулировали порядка 900 из 2200 парковочных мест на тротуарах.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый этап пенсионной реформы начнется в сентябре 2017 года
Через два месяца в Тбилиси появятся электротакси
RyanAir обещал ввозить миллион туристов в месяц, но новая власть отказалась подписывать контракт - Кобалия
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На встрече в Гали в очередной раз обсудили наболевшие вопросы
Абхазы и осетины неотделимая часть нашей истории и будущего - глава МИД Грузии
Джанелидзе: Россия продолжает политику фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона
Работа Ингури ГЭС приостановлена
Абхазский режим готовится к закрытию пунктов перехода через Ингури
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия приняла участие в открытых дебатах в СБ ООН
Администрация президента Грузии: Парламент избрал путь самоизоляции
Азербайджан объявил в международный розыск трех членов Европарламента за наблюдение за «референдумом» в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна