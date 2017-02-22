Мэрия Тбилиси закрывает еще 96 парковочных мест

22.02.2017 17:47 В Тбилиси будет упразднено еще 96 парковочных мест на тротуарах: столичная мэрия поддержала соответствующую инициативу городской транспортной службы.



«Параллельно городская служба транспорта продолжает проект, который предусматривает создание безопасных условий для передвижения пешеходов, и при этом предлагает владельцам автомобилей альтернативные парковочные места», - говорится в сообщении мэрии.



Ранее транспортная служба разработала план обустройства альтернативных мест для парковки в столице. Было принято решение поэтапно ограничить число мест парковки на тротуарах. С 2015 года в Тбилиси аннулировали порядка 900 из 2200 парковочных мест на тротуарах.















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