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Долидзе: интеграция Грузии в НАТО и ЕС — гарант региональной безопасности


22.02.2017   18:19
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе откликнулся на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором дипломат указал на опасность, исходящую от Южнокавказского региона.

По словам Долидзе, он не удивлен заявлением Лаврова и не может назвать его «ни новым, не революционным». При этом госминистр отметил, что ответ Грузии по прежнему неизменен и тверд.

«Наш ответ заключается в том, что Грузия стоит на пути развития, Грузия движется вперед. Грузия — это страна, которая является очень привлекательной для инвесторов и туристов. Мы планируем продолжать развитие, мы намерены углублять интеграцию, мы намерены повышать благосостояние наших сограждан», — заявил госминистр.

Исходя из вышесказанного, Долидзе вновь подчеркнул, что Грузия продолжит «осуществление полноценной интеграции как в НАТО, так и в Евросоюз». По его словам, именно это станет гарантом «как региональной безопасности, так и безопасности самой России».

"СОВА"





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