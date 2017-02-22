Белорусские таможенники гостят в Службе доходов Минфина Грузии

22.02.2017 18:40 Делегация таможенных органов Беларуси во главе с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько 22—24 февраля посещает с официальным визитом Службу доходов Министерства финансов Грузии.



В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Юрия Сенько с начальником Службы доходов Министерства финансов Грузии Георгием Табуашвили.



Как сообщает ГТК, участники встречи обсудят актуальные вопросы сотрудничества в таможенной сфере, в частности возможность создания системы содействия взаимной торговле, разрабатываемой в целях увеличения товарооборота между Беларусью и Грузией.



Во время официального визита также запланировано подписание Протокола о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом, и Меморандума о сотрудничестве в области подготовки кадров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

