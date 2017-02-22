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Белорусские таможенники гостят в Службе доходов Минфина Грузии


22.02.2017   18:40
Делегация таможенных органов Беларуси во главе с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько 22—24 февраля посещает с официальным визитом Службу доходов Министерства финансов Грузии.

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Юрия Сенько с начальником Службы доходов Министерства финансов Грузии Георгием Табуашвили.

Как сообщает ГТК, участники встречи обсудят актуальные вопросы сотрудничества в таможенной сфере, в частности возможность создания системы содействия взаимной торговле, разрабатываемой в целях увеличения товарооборота между Беларусью и Грузией.

Во время официального визита также запланировано подписание Протокола о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом, и Меморандума о сотрудничестве в области подготовки кадров.






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