В Ингушетии в первом чтении одобрили запрет на оправдание Сталина

22.02.2017 19:37 Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли единогласно в первом чтении законопроект, запрещающий увековечивать память Сталина на территории региона, сообщает ТАСС. Проект закона был принят накануне 73-й годовщины депортации ингушского народа.



Документ предусматривает «запрет на увековечение памяти Сталин, который подверг массовым репрессиям целые народы и отдельных граждан», отметил председатель парламента Зелимхан Евлоев.



По его словам, закон предусматривает запрет на установку памятников, бюстов Сталину, присвоение его имени городам, селам и улицам, а также запрещается публичное оправдание, одобрение его деятельности, в том числе «путем размещения его изображений в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности и деяний».



«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — заявил председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.



В феврале 1944 года ингушский и чеченский народы были высланы в Казахстан и Киргизию. Депортация проходила в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По официальным данным, из Чечено-Ингушской АССР было насильственно выселено около полумиллиона человек. В пути и позже, в течение 13-летней ссылки, от голода, холода и болезней погибла треть высланных.















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